أخبار عاجلة

الإفتاء: يجوز للمرأة وضع البرفان خارج المنزل بشرط -
وزير العدل الفلسطيني: لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات توصي بإحالة تقريرها إلى الجهات القضائية -
"مرور جدة": إغلاق طريق الملك عبدالعزيز فجر الجمعة القادمة -
بـ5  لغات مختلفة.. جمعية الدعوة بخميس مشيط تفعّل مبادرة "حُسن الوفادة" -
حسام حبيب يرد على نضال الأحمدية بفيديو جديد (التفاصيل) -
مالطا تمنع البريطانيين غير المطعمين ضد كورونا من دخول أراضيها -
رئيس مدينة مرسى مطروح: إنارة طريق كليوباترا وعجيبة والغرام لصالح المصطافين -
فخري عبدالنور: أنسي ساويرس «شخص عصامي.. وصعيدي بمعنى الكلمة» -
مخلفات أمام مقبرة محمد رفعت.. وحفيد الشيخ يبكي: «منظر لا يليق بالأمة الإسلامية» -
الكتاب مسموح والهواتف ممنوعة.. وزير التعليم يكشف آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بث مباشر.. «المصري اليوم» داخل منزل الطفل أحمد المصاب بمرض جيني نادر

Print
بث مباشر.. «المصري اليوم» داخل منزل الطفل أحمد المصاب بمرض جيني نادر بث مباشر.. «المصري اليوم» داخل منزل الطفل أحمد المصاب بمرض جيني نادر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

«المصري اليوم» داخل منزل الطفل أحمد البالغ من العمر 11 شهراً، من مواليد محافظة كفر السيخ، مصاب بمرض جيني نادر وهو مرض ضمور العضلات الشوكية، ويتسبب هذا المرض في ضعف العضلات، ويعاني المصاب به من صعوبة المشي والوقوف والتحكم في حركة الرأس.

وتختلف حالة الطفل أحمد عن باقى حالات ضمور العضلات الشوكية، إذ أن النوع الذى يعانى منه من المراحل الخطيرة، والمصاب به مهدد بالوفاة فى عمر عامين فى حال لم يتم علاجه قبلها، وما يزيد الأمر سوءً أن علاج الطفل يتمثل فى حقنة وريدية يبلغ ثمنها 34 مليون جنيه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الإفتاء: يجوز للمرأة وضع البرفان خارج المنزل بشرط

الإفتاء: يجوز للمرأة وضع البرفان خارج المنزل بشرط

وزير العدل الفلسطيني: لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات توصي بإحالة تقريرها إلى الجهات القضائية

وزير العدل الفلسطيني: لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات توصي بإحالة تقريرها إلى الجهات القضائية

حسام حبيب يرد على نضال الأحمدية بفيديو جديد (التفاصيل)

حسام حبيب يرد على نضال الأحمدية بفيديو جديد (التفاصيل)

مالطا تمنع البريطانيين غير المطعمين ضد كورونا من دخول أراضيها

مالطا تمنع البريطانيين غير المطعمين ضد كورونا من دخول أراضيها