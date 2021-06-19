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«المحامين»: معهد المحاماة يعقد محاضرة «إجراءات الشهر العقاري» غدًا لـ4 نقابات فرعية

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«المحامين»: معهد المحاماة يعقد محاضرة «إجراءات الشهر العقاري» غدًا لـ4 نقابات فرعية «المحامين»: معهد المحاماة يعقد محاضرة «إجراءات الشهر العقاري» غدًا لـ4 نقابات فرعية

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أعلنت نقابة المحامين، عن عقد محاضرة بالدورة الرابعة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى لنقابات شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، وحلوان، برعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، وإشراف حسين الجمال، الأمين العام، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة، وذلك من الساعة 1 ظهرًا إلى 3 عصرًا، بقاعة اتحاد عمال .

وأعلن إسماعيل طه، أنه ابتداء من الغد سيعقد يومي الأحد والأربعاء، المخصصين لمحاضرات معهد المحاماة، محاضرة واحدة بدلًا من محاضرتين، وستكون من الساعة 1 ظهرًا إلى 3 عصرًا.

وأوضح أن الدكتور تامر بكر، رئيس مأمورية الشهر العقاري سابقا، والحاصل على الدكتوراه في القانون، والمحامي بالنقض، سيحاضر بمحاضرة الغد، حول إجراءات الشهر العقاري.

يشار إلى أن محاضرات المعهد تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، وتخصص يوم الأحد لمحامي نقابات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، بينما تعقد محاضرات الأربعاء لمحامي نقابات شمال وجنوب القليوبية وشمال وجنوب الجيزة.

المصرى اليوم

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