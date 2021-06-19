٢٦٦ طالب يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في الوادي الجديد

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انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد، لطلاب القسم العلمي بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.

وقال الشيخ محمد عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالوادي الجديد، ان الامتحانات بدأت وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، حيث يؤدى الامتحانات 266 طالبا وطالبة، على مستوى مراكز المحافظة.

وأوضح ان جدول الامتحانات يشمل آداء طلاب الشعبتين العلمية والأدبية كل شعبة في يوم على حده لضمان عدم التزاحم وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.