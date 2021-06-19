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فحص 730 مواطنًا في قافلة طبية بالمحلة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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فحص 730 مواطنًا في قافلة طبية بالمحلة ضمن مبادرة «حياة كريمة» فحص 730 مواطنًا في قافلة طبية بالمحلة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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نظمت مديرية الصحة بالغربية، قافلة طبية بقرية «اللابشيط» التابعة لمركز المحلة، لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية في بيان اليوم الجمعة، إن القافلة ضمت تخصصات «الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان»، إلى جانب التحاليل الطبية والأشعة، مشيرًا إلى صرف العلاج بالمجان حيث شاهدت إقبالا كبير من أهالى القرية وذلك في حضور استاذ وليد أسماعيل وأستاذ أحمد دومة إدارة القوافل بالوزارة والنائب عمرو السعيد فهمي الذي أشاد بالخدمة الطبية المقدمة لأهالي القرية.

وأوضح الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل، أنه قد تم الكشف في اليوم الاول 730 حالة إلى جانب تدشين ندوات تثقيفية عن الأمراض المعدية وخاصة المستجد والدفع بفرقة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

المصرى اليوم

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