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قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، إن السيد إبراهيم رئيسي هو الآن الرئيس المنتخب على الجميع دعمه والعمل معه، واصفا في تصريحات له على هامش منتدى انطاليا الدبلوماسي إبراهيم رئيسي، بأنه سياسي حكيم وسيدير البلاد بشكل جيد.

وأضاف ظريف ردا على سؤال حول آفاق تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة على محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، قال إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية الحكومة الحالية.

وأشار ظريف إلى أن المفاوضات جارية بشأن الاتفاق النووي، ومن المحتمل جدا أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء ولاية الحكومة الحالية.

وأكدت السلطات الإيرانية فوز رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد أمس الجمعة.