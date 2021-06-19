يورو 2020.. حقائق وأرقام تهمك قبل مواجهة فرنسا ضد المجر

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يظهر منتخب فرنسا للمرة الثانية في بطولة أمم أوروبا 2020، حيث يلتقي مع المجر في مواجهة مهمة في المجموعة السادسة على ملعب فيرينك بوشكاش يوم السبت. فرنسا لديها منتخب ممتاز ولها اليد العليا في هذه المباراة.

المجر هي أضعف فريق في المجموعة السادسة على الورق وستحتاج إلى معجزة للفوز بهذه المباراة. قدم منتخب المجر عرضًا جيدًا أمام البرتغال في المباراة الأولى، لكن انهيارهم في الدقائق الأخيرة تجعل لا بديل عن الفوز للمجر في هذه المباراة.

من ناحية أخرى، تعد فرنسا واحدة من المُرشحين للفوز ببطولة أوروبا 2020 ولديها واحدة من أفضل الفرق في العالم في الوقت الحالي. فاز المنتخب الفرنسي على ألمانيا في المباراة السابقة 1-0، وسيتطلع إلى تحقيق تقدم كبير في هذه المباراة.

فرنسا ضد المجر وجهًا لوجه:

خسرت فرنسا عدة مباريات ضد المجر في أوائل القرن العشرين ولديها سجل تاريخي سيء بشكل مفاجئ ضد المجريين، حيث حققت ثمانية انتصارات فقط من 23 مباراة. نجحت المجر في تحقيق 12 انتصارًا ضد فرنسا، لكن سيتعين عليها القتال في هذه المباراة من أجل الفوز والحفاظ على آمال المنتخب في التأهل للدور الثاني.

ووقع اللقاء السابق بين المنتخبين في عام 2005 وانتهى بفوز فرنسا 2-1. ومن المتوقع أن يتكرر فوز الفرنسيين هذا السبت.

الأرقام التي يجب أن تعرفها قبل اللقاء:

في حين أن المجر قد تكون لها الأفضلية فيما يتعلق بسجل المواجهات المباشرة، فإن فرنسا لم تخسر مباراة أمام المجريين في أخر 45 عامًا. حقق الزرق خمسة انتصارات متتالية ضد المجر، وسجل 12 هدفا في هذه المباريات.

يقترب مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب من تحقيق رقم قياسي مُذهل في بطولة اليورو هذا العام. إذا نجح المنتخب المُلقب بالـ «الديوك الفرنسية» في الفوز بالمسابقة، فسيُصبح ديشامب الشخص الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم واليورو كلاعب وكمدير.

خسرت المجر مباراة واحدة فقط من آخر 12 مباراة لها ويُمكن أن يعود إلى سكة الانتصارات عبر بوابة المنتخب الفرنسي، ولكنهم بلا شك سيحتاجون إلى معجزة للتأهل إلى الأدوار الإقصائية في يورو 2020.

كريم بنزيما هو أحد لاعبي فرنسا العديدين الذين شاركوا في هذه البطولة، لكنه لم يسجل أي هدف في بطولة أوروبا حتى كتابة هذه السطور. سيكون مهاجم ريال مدريد عازمًا على كسر صيامه التهديفي أمام المجر يوم السبت.