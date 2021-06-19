بدء تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة بالمدارس

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بدأت المدارس الثانوية السبت تسليم أرقام الجلوس لطلاب الصف الثالث الثانوي لمعرفة مقار لجان الامتحانات التجريبية الثالثة والأخيرة المقرر انطلاقها الاثنين، وذلك لتدريب الطلاب على الإجابة على الامتحانات بطريقة البابل شيت قبل الامتحانات النهائية للثانوية العامة المقرر انطلاقها يوليو المقبل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان)، عبر جهاز التابلت الخاص بكل طالب من خلال تطبيق «تنويهات»، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2020/2021.

وأوضحت الوزارة في تصريحات صحفية، أنه ستتم إتاحة جميع البيانات للطلاب أيضًا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك عبر الرابط: https://g12.emis.gov.eg

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية الخميس تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس السبت.

وأكدت الوزارة أن الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة والذي سيعقد وفقًا للجدول المعلن بدء من يوم الاثنين الموافق 21/6/2021، والذي يُعد محاكاة كاملة للامتحان النهائي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم خطوات الإجابة عن امتحانات الثانوية العامة على البابل شيت.

وأشارت الوزارة إلى أن الامتحانات تعقد في ورقة أسئلة مطبوعة وبابل شيت للإجابة وورقيًّا فقط في حالة طالب المنازل أو الإعادة وجميع الأسئلة من نوعية الاختيار من متعدد mcq.

وتحتوى كراسة الإجابة على أوراق بيضاء لكتابة الخطوات المطلوبة لبعض المواد العلمية كما يسمح بدخول الكتاب المدرسى، موضحة أن الطلاب الذين استلموا التابلت يكون حل الأسئلة على البابل شيت ثم رصد الإجابات داخل التابلت وسيتم إتاحة الوقت الكافي لذلك.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة ضرورة قراءة التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية وملء البيانات بشكل صحيح والتفكير في الأسئلة جيدا قبل اختيار الإجابة وتظليل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار.

وأوضحت أنه على الطلاب ضرورة التأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة واستخدام قلم جاف أزرق للإجابة، وإذا أراد الطالب تغيير الإجابة لا يستخدم مزيل الكتابة ولكن يقوم بالشطب على الإجابة عن طريق وضع علامة خطأ عليها ثم التظليل على الإجابة الصحيحة.

وأكدت الوزارة أنه لا يصح اختيار أكثر من إجابة واحدة لأن إجابة السؤال لن تحسب، ويجب التأكد من تطابق الإجابة على التابلت مع الورقة.

وفي حالة عدم التطابق سيتم احتساب إجابة البابل شيت.

ولكن في حال ثبوت عدم تطابق جميع الإجابات سيعتبر ذلك تحايلا على الامتحان.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من دمج المنظومة الورقية مع الرقمية هو تأمين الطلاب من أي مشاكل تقنية.