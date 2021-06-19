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2418 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في الوادي الجديد

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2418 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في الوادي الجديد 2418 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في الوادي الجديد

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انطلقت امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بالوادى الجديد اليوم السبت، في 13 لجنة مجهزة استقبلت نحو 2418 طالب وطالبة لآداء إمتحانات الدبلومات الفنية فى الوادي الجديد.

وقال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية و التعليم بالوادي الجديد، أنه تم تجهيز لجان الإمتحانات بإدارات المحافظة التعليمية الخمس لآداء إمتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية للعام الحالى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة وتكثيف حملات التعقيم والتطهير بجميع مقار لجان الإمتحانات ، علاوة على التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين اللجان وتأمين نقل الأسئلة واستمارات الإجابة.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية بالمراكز لضمان سير الإمتحانات دون عوائق، وتلقى أى شكاوى من الطلاب او أولياء الأمور

المصرى اليوم

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