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ضبط 96 طربة حشيش بحوزة مسجلين خطر في القليوبية

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ضبط 96 طربة حشيش بحوزة مسجلين خطر في القليوبية ضبط 96 طربة حشيش بحوزة مسجلين خطر في القليوبية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 96 طربة حشيش بحوزة عنصرين من العناصر الإجرامية بالقليوبية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية، بمنطقة الخانكة تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من المنطقة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة «توك توك» بدون لوحات، وعُثر بحوزتهما على 96 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9٫600 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتها بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 672 ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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