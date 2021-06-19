بعد تصريحات طليقة تميم يونس.. سمية الخشاب: «الاغتصاب الزوجي جريمة»

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تحدثت الفنانة سمية الخشاب عن رفضها الشديد لمسألة الاغتصاب الزوجي، وذلك تزامنًا مع تصريحات طليقة المخرج تميم يونس، التي اتهمته بالاغتصاب أثناء فترة زواجهما.

وقالت الفنانة عبر موقع التغريدات «تويتر»: «اغتصاب الزوجة زي اغتصاب الغريبة زي اغتصاب الحبيبة زي أي نوع اغتصاب فالدنيا والمغتصب بيبقي مجرم لأنه بينتهك جسم وحقوق الإنسانة اللي معاه اللي هي جزء من حقوق الإنسان».

وتابعت: «أي مغتصب ربنا يخسف به الأرض أيا كان مكانته الاجتماعية أو المادية، وأي واحدة تتعرض لده متتكسفش كلنا معاكي وفضهرك وبرافو أنه في عصر السوشيال ميديا هنقدر نوقف القرف ده.. الاغتصاب الزوجي جريمة».

واستكملت: «مفيش أي مبرر غير قله التربية أو عدم القدرة على ضبط النفس».. وكان المخرج «يونس»، نفى الاتهامات التي وجهتها له طليقته «ندى عادل»، صباح الجمعة، عبر خاصية الـ«ستوري» بـ«إنستجرام»، وقال: «ردا على الحاجات اللي بتسمعوها واللي بتتكتب دلوقتي في الجرايد، ده محصلش ومش هيحصل أبدا».

وأضاف: «أنا أول مرة أسمع عن حاجة كده زيي زيكم، وعيلتي أول مرة تسمع عن حاجة كده، ومش هاخد أي إجراء قانوني؛ غير لما يبقى فيه تهمة واضحة وصريحة ووقتها هتصرف بالقانون».