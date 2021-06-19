أخبار عاجلة

الإفتاء: يجوز للمرأة وضع البرفان خارج المنزل بشرط -
وزير العدل الفلسطيني: لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات توصي بإحالة تقريرها إلى الجهات القضائية -
"مرور جدة": إغلاق طريق الملك عبدالعزيز فجر الجمعة القادمة -
بـ5  لغات مختلفة.. جمعية الدعوة بخميس مشيط تفعّل مبادرة "حُسن الوفادة" -
حسام حبيب يرد على نضال الأحمدية بفيديو جديد (التفاصيل) -
مالطا تمنع البريطانيين غير المطعمين ضد كورونا من دخول أراضيها -
رئيس مدينة مرسى مطروح: إنارة طريق كليوباترا وعجيبة والغرام لصالح المصطافين -
فخري عبدالنور: أنسي ساويرس «شخص عصامي.. وصعيدي بمعنى الكلمة» -
مخلفات أمام مقبرة محمد رفعت.. وحفيد الشيخ يبكي: «منظر لا يليق بالأمة الإسلامية» -
الكتاب مسموح والهواتف ممنوعة.. وزير التعليم يكشف آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد تصريحات طليقة تميم يونس.. سمية الخشاب: «الاغتصاب الزوجي جريمة»

Print
بعد تصريحات طليقة تميم يونس.. سمية الخشاب: «الاغتصاب الزوجي جريمة» بعد تصريحات طليقة تميم يونس.. سمية الخشاب: «الاغتصاب الزوجي جريمة»

لاقتراحات اماكن الخروج

تحدثت الفنانة سمية الخشاب عن رفضها الشديد لمسألة الاغتصاب الزوجي، وذلك تزامنًا مع تصريحات طليقة المخرج تميم يونس، التي اتهمته بالاغتصاب أثناء فترة زواجهما.

وقالت الفنانة عبر موقع التغريدات «تويتر»: «اغتصاب الزوجة زي اغتصاب الغريبة زي اغتصاب الحبيبة زي أي نوع اغتصاب فالدنيا والمغتصب بيبقي مجرم لأنه بينتهك جسم وحقوق الإنسانة اللي معاه اللي هي جزء من حقوق الإنسان».

وتابعت: «أي مغتصب ربنا يخسف به الأرض أيا كان مكانته الاجتماعية أو المادية، وأي واحدة تتعرض لده متتكسفش كلنا معاكي وفضهرك وبرافو أنه في عصر السوشيال ميديا هنقدر نوقف القرف ده.. الاغتصاب الزوجي جريمة».

واستكملت: «مفيش أي مبرر غير قله التربية أو عدم القدرة على ضبط النفس».. وكان المخرج «يونس»، نفى الاتهامات التي وجهتها له طليقته «ندى عادل»، صباح الجمعة، عبر خاصية الـ«ستوري» بـ«إنستجرام»، وقال: «ردا على الحاجات اللي بتسمعوها واللي بتتكتب دلوقتي في الجرايد، ده محصلش ومش هيحصل أبدا».

وأضاف: «أنا أول مرة أسمع عن حاجة كده زيي زيكم، وعيلتي أول مرة تسمع عن حاجة كده، ومش هاخد أي إجراء قانوني؛ غير لما يبقى فيه تهمة واضحة وصريحة ووقتها هتصرف بالقانون».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الإفتاء: يجوز للمرأة وضع البرفان خارج المنزل بشرط

الإفتاء: يجوز للمرأة وضع البرفان خارج المنزل بشرط

وزير العدل الفلسطيني: لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات توصي بإحالة تقريرها إلى الجهات القضائية

وزير العدل الفلسطيني: لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات توصي بإحالة تقريرها إلى الجهات القضائية

حسام حبيب يرد على نضال الأحمدية بفيديو جديد (التفاصيل)

حسام حبيب يرد على نضال الأحمدية بفيديو جديد (التفاصيل)

مالطا تمنع البريطانيين غير المطعمين ضد كورونا من دخول أراضيها

مالطا تمنع البريطانيين غير المطعمين ضد كورونا من دخول أراضيها