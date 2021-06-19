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ضبط 36 قضية مخدرات بمحيط الأندية ومراكز الشباب

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ضبط 36 قضية مخدرات بمحيط الأندية ومراكز الشباب ضبط 36 قضية مخدرات بمحيط الأندية ومراكز الشباب

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملاتها المكثفة بمحيط الأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية لضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط 36 قضية بلغ عدد المتهمين فيها 46 متهماً، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت 11٫690 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو، وزنت 23٫400 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت 1٫460 كيلو جرام، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت 1٫260 كيلو جرام، وكمية من مخدر آيس، وزنت 125 جراما، وكمية من الأقراص المخدرة ومؤثرة .

كما تمكنت الحملات من تنفيذ 22 حكما قضائيا، وضبط مبالغ مالية و43 هاتفا محمولا وسيارة و3 دراجة نارية و7 قطع سلاح أبيض.

ولاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان .. وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.

المصرى اليوم

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