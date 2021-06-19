أخبار عاجلة

الإفتاء: يجوز للمرأة وضع البرفان خارج المنزل بشرط -
وزير العدل الفلسطيني: لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات توصي بإحالة تقريرها إلى الجهات القضائية -
"مرور جدة": إغلاق طريق الملك عبدالعزيز فجر الجمعة القادمة -
بـ5  لغات مختلفة.. جمعية الدعوة بخميس مشيط تفعّل مبادرة "حُسن الوفادة" -
حسام حبيب يرد على نضال الأحمدية بفيديو جديد (التفاصيل) -
مالطا تمنع البريطانيين غير المطعمين ضد كورونا من دخول أراضيها -
رئيس مدينة مرسى مطروح: إنارة طريق كليوباترا وعجيبة والغرام لصالح المصطافين -
فخري عبدالنور: أنسي ساويرس «شخص عصامي.. وصعيدي بمعنى الكلمة» -
مخلفات أمام مقبرة محمد رفعت.. وحفيد الشيخ يبكي: «منظر لا يليق بالأمة الإسلامية» -
الكتاب مسموح والهواتف ممنوعة.. وزير التعليم يكشف آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، سير امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة بنها الثانوية والميكانيكة بمدينة بنها، رافقه خلال الجولة المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس صادق السيد مدير عام التعليم الفني.

واطمأن المحافظ، على انتظام سير الامتحانات باللجان وتوفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على أبنائنا الطلاب خلال أدائهم امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، والحرص على سلامة الطلاب والمراقبين وتوفير الجو النفسي الملائم لأداء الامتحانات لسلامة الطلاب مع الحفاظ على الروح المعنوية لهم، مؤكدا على ضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكافة اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحان ،وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير الاحترازية.

وأشاد محافظ القليوبية بوعي المواطنين وأولياء أمور الطلاب والتزامهم بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية بعدم التكدس والزحام أمام لجان الامتحان لمنع انتشار العدوى، حرصا على مصلحة الطلاب والجميع، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بإجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء الامتحانات.

ومن الجدير بالذكر أن عدد من يؤدون الامتحانات في الدبلومات الفنية بلغ 52494 طالبا وطالبة حيث يبلغ عدد طلبة التعليم الزراعي 7596 والتجاري 16858 والصناعي 22867 والفندقي 5173 طالبا وطالبة موزعين على 178 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية
محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية
محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية
محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية
محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الإفتاء: يجوز للمرأة وضع البرفان خارج المنزل بشرط

الإفتاء: يجوز للمرأة وضع البرفان خارج المنزل بشرط

وزير العدل الفلسطيني: لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات توصي بإحالة تقريرها إلى الجهات القضائية

وزير العدل الفلسطيني: لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات توصي بإحالة تقريرها إلى الجهات القضائية

حسام حبيب يرد على نضال الأحمدية بفيديو جديد (التفاصيل)

حسام حبيب يرد على نضال الأحمدية بفيديو جديد (التفاصيل)

مالطا تمنع البريطانيين غير المطعمين ضد كورونا من دخول أراضيها

مالطا تمنع البريطانيين غير المطعمين ضد كورونا من دخول أراضيها