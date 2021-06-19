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ضبط 59 سلاحًا ناريًا و154 متهمًا بالاتجار بالمخدرات

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ضبط 59 سلاحًا ناريًا و154 متهمًا بالاتجار بالمخدرات ضبط 59 سلاحًا ناريًا و154 متهمًا بالاتجار بالمخدرات

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وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، اليوم السبت، حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 59 قطعة سلاح ناري بحوزة 46 متهمًا، و98 طلقة مختلفة الأعيرة، و10 خزينة متنوعة، و168 قطعة سلاح أبيض.

كما نفذت 52899 حكما قضائيا متنوعا، شملت 196 حكم جناية 18043 حكم حبس جزئي، و3373 حكم حبس مستأنف، و24052 حكم غرامة، و7235 مخالفة.

وضبطت الحملة 143 قضية مخدرات بإجمالي 154 متهمًا، وضبط 21 متهمًا بأعمال البلطجة، وضبط 271 دراجة نارية مخالفة، و22769 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 30 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 4 منهم.

المصرى اليوم

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