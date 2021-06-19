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تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم

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تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم

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أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح يوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين وأكثر من 867 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 178 مليونا وما يزيد عن 607 آلاف اصابة، تعافى منهم 163 مليونا وما يقارب من 132 ألف مصاب.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة 401 ألف و99 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,523 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت يوم أمس الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: البرازيل (2,449 وفاة)، والهند (1,269 وفاة)، وكولومبيا (590 وفاة)، والأرجنتين (458 وفاة)، وروسيا (453 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (98,135 إصابة)، والهند (60,800 إصابة)، وكولومبيا (28,790 إصابة)، والأرجنتين (20,363 إصابة)، وروسيا (17,262 إصابة).

ويلاحظ من خلال حصيلة الوفيات والاصابات ليوم أمس ان البرازيل تواصل تسجل اعدادا مرتفعة جدا متقدمة بذلك على الهند التي كانت تتقدم على جميع دول العالم من حيث الحصيلة اليومية، ومؤخرا شهدت تراجعا ملموسا في عدد الاصابات والوفيات كل 24 ساعة لتحل بذلك في المرتبة الثانية على العالم بعد البرازيل، فيما خرجت أميركا من القائمة الخماسية العالمية لتحل مكانها ، إلا ان اميركا رغم هذا التراجع الملحوظ مؤخراً في الأعداد الاجمالية اليومية للإصابات والوفيات، ما تزال تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم السبت الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (616,920 وفاة)، والبرازيل (498,621 وفاة)، والهند (385,167 وفاة)، والمكسيك (230,959 وفاة)، وبيرو (189,933 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34,393,269 إصابة)، والهند (29,823,546 إصابة)، والبرازيل (17,802,176 إصابة)، وفرنسا (5,752,872 إصابة)، وتركيا (5,359,728 إصابة).

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