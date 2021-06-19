الصحة الفلسطينية: تسجيل حالتي وفاة و106 إصابات جديدة بفيروس كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية، أنه تم تسجيل حالتي وفاة و106 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

ولفتت الكيلة إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا التطعيم المضاد للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي 445،598 بينهم 270،795 تلقوا الجرعتين من اللقاح.