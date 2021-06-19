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الصحة الفلسطينية: تسجيل حالتي وفاة و106 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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الصحة الفلسطينية: تسجيل حالتي وفاة و106 إصابات جديدة بفيروس كورونا الصحة الفلسطينية: تسجيل حالتي وفاة و106 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم السبت، أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية، أنه تم تسجيل حالتي وفاة و106 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

ولفتت الكيلة إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا التطعيم المضاد للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي 445،598 بينهم 270،795 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصرى اليوم

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