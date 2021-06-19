أخبار عاجلة

الإفتاء: يجوز للمرأة وضع البرفان خارج المنزل بشرط -
وزير العدل الفلسطيني: لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات توصي بإحالة تقريرها إلى الجهات القضائية -
"مرور جدة": إغلاق طريق الملك عبدالعزيز فجر الجمعة القادمة -
بـ5  لغات مختلفة.. جمعية الدعوة بخميس مشيط تفعّل مبادرة "حُسن الوفادة" -
حسام حبيب يرد على نضال الأحمدية بفيديو جديد (التفاصيل) -
مالطا تمنع البريطانيين غير المطعمين ضد كورونا من دخول أراضيها -
رئيس مدينة مرسى مطروح: إنارة طريق كليوباترا وعجيبة والغرام لصالح المصطافين -
فخري عبدالنور: أنسي ساويرس «شخص عصامي.. وصعيدي بمعنى الكلمة» -
مخلفات أمام مقبرة محمد رفعت.. وحفيد الشيخ يبكي: «منظر لا يليق بالأمة الإسلامية» -
الكتاب مسموح والهواتف ممنوعة.. وزير التعليم يكشف آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحصيني": نجم الدبران يبدأ غدًا ومدته 13 يومًا

Print
"الحصيني": نجم الدبران يبدأ غدًا ومدته 13 يومًا "الحصيني": نجم الدبران يبدأ غدًا ومدته 13 يومًا
أشار إلى أن موسم التويبع فيه أطول نهار وأقصر ليل

أفاد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني؛ أن يوم الأحد 1442/11/10هـ بداية موسم التويبع في فصل الصيف، ويظهر فيه نجم واحد هو الدبران مدته 13 يومًا.

وأضاف: تجف في هذا الموسم الغدران، ويُحمد فيه أكل البقول، ويستعمل فيه كل بارد رطب، وفيه أطول نهار وأقصر ليل، ثم يبدأ الليل في الزيادة، وينعدم ظل الزوال، وتشتد فيه حرارة الجو ويتلون طلع النخيل.

وتابع مستشهدًا بقول الشاعر:

يدب في أثنائه دبرانهـا

فلا هو مسبوق ولا هو لاحق

وذكر "الحصيني" أن فصل التويبع يشهد زراعة الذرة الشامية والملوخية والبقدونس والجرجير، وفيه طباخ اللون وهو تحول اللون من الأخضر إما إلى الأصفر أو الأحمر.

وأضاف: فيه حر الانصراف؛ تقول العرب: لا حر إلا بعد الانصراف. وهو انصراف الشمس من الشمال إلى الجنوب، وفيه الانقلاب الصيفي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مرور جدة": إغلاق طريق الملك عبدالعزيز فجر الجمعة القادمة

"مرور جدة": إغلاق طريق الملك عبدالعزيز فجر الجمعة القادمة

بـ5  لغات مختلفة.. جمعية الدعوة بخميس مشيط تفعّل مبادرة "حُسن الوفادة"

بـ5  لغات مختلفة.. جمعية الدعوة بخميس مشيط تفعّل مبادرة "حُسن الوفادة"

منظمة حقوقية: ميليشيا "الحوثي" جندت نصف مليون طفل يمني بجبهات القتال

منظمة حقوقية: ميليشيا "الحوثي" جندت نصف مليون طفل يمني بجبهات القتال

"الأمن الصناعي" تعقد عددًا من البرامج في "السلامة الصناعية والحماية من الحريق"

"الأمن الصناعي" تعقد عددًا من البرامج في "السلامة الصناعية والحماية من الحريق"