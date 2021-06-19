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هولندا تُعلن إعطاء 13.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا للمواطنين

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هولندا تُعلن إعطاء 13.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا للمواطنين هولندا تُعلن إعطاء 13.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا للمواطنين

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أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، أنه تم إعطاء 1ر13 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

وتشير البيانات إلى أن معدل التطعيم في هولندا يُقدر بـ 238 ألفا و846 جرعة في اليوم الواحد. ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق هولندا شهرا لتطعيم 75 % من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد في البلاد قبل نحو 23 أسبوعا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

المصرى اليوم

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