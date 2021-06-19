محافظ المنوفية يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية لجان امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020 / 2021 بعدد من المدارس بمدينة شبين الكوم، للإطمئنان على إنتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الإلتزام بإتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب، رافقه الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية .

حيث تفقد المحافظ عدد من اللجان بمدرسة الملازم سامي على نصر الدين ( مدرسة الثانوية الصناعية للبنات سابقاً ) والتي تضم 31 لجنة بإجمالي 410 طالبة، وإطمئن المحافظ على إنتظام سير الإمتحانات التحريرية للتعليم الصناعي في مادة اللغة العربية، كما تفقد المحافظ بعض لجان مدرسة الحرية الثانوية للشئون الفندقية والخدمات السياحية (نظام ثلاث وخمس سنوات)، والتي تحتوي على 13 لجنة بإجمالي عدد 172 طالب، حيث يؤدي الطلاب إمتحان مادة اللغة العربية .

وحرص المحافظ على الإطمئنان من الطلاب على مستوي الامتحان، واطمئن على مدى الإنضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس ومدى جاهزيتها ومتابعة توفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق الإجراءات الإحترازية حرصاً على سلامة الطلاب خلال فترة إنعقاد الإمتحانات، مشدداً بضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلبة بما يساعدهم على تأدية الإمتحانات بسهولة ويسر.

كما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال التعقيم قبل وبعد أداء الامتحان، مؤكداً على إستمرار عمل غرفة العمليات على مدار الساعة لرصد أية سلبيات والتعامل الفوري معها، مشيراً إلى أن الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية تهتم بتطوير منظومة التعليم لبناء جيل يساهم في بناء الدولة المصرية الحديثة.

جدير بالذكر أنه إنطلق اليوم السبت 19 يونيه أولى أيام الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية وتستمر حتى يوم الخميس الأول من يوليو القادم، وأن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات التحريرية للدور الأول لهذا العام بلغ 35 ألف و64 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية بجميع النوعيات ( الصناعي، التجاري، الزراعي ) على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بواقع 88 لجنة للتعليم الفني الصناعي و47 لجنة للتعليم الفني التجاري فضلا عن عدد 13 لجنة للتعليم الزراعي .