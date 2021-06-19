عضو في «النواب» يطالب بمحاكمة محمد رمضان بعد إهانة سميرة عبدالعزيز

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أعلن النائب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى استياءه الشديد من إساءة الفنان محمد رمضان للفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ. وطالب بمحاكمته .

وقال «رمزى» في بيان له اليوم السبت إنه يرفض وبشكل قاطع الإهانة التي تعرضت لها الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز .

وأضاف أن «خطايا» و«كوارث» محمد رمضان تعددت ولابد من محاكمته حتى يتوقف عن ممارساته المستفزة للمجتمع مشيرا إلى تأكيد الفنان أشرف زكى أن هذا الموقف من محمد رمضان ضد الفنانة سميرة عبدالعزيز لن يمر مرور الكرام وأن مجلس إدراة النقابة وجموع الفنانين المصريين في حالة انزعاج تام من هذا الخبر الذي يمس رمزاً كبيراً من رموز الفن في مصر والوطن العربى وهى الفنانة سميرة عبدالعزيز.

وأكد «رمزى» اسفه الشديد للألفاظ التي تفوه بها «رمضضان» ضد قامة من قامات الفن المصرى. مطالباً بضرورة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد محمد رمضان بعد تماديه الذي وصل إلى حد سب وقذف فنانة كبيرة مثل الفنانة سميرة عبدالعزيز .

وكانت الفنانة سميرة عبدالعزيز قد كشفت في أحد لقاءاتها الصحفية مؤخراً عن تعرضها للإهانة من النجم محمد رمضان بعد رفضها دور والدته في أحد الأعمال الفنية التي قام ببطولته وقالت: «فضحنى لما رفضت أعمل أمه، وفى ناس شتمونى وأنا ما اتكلمتش، لكن هو قل أدبه وقالى يا شحاتة أنا باخد 20 مليون وإنتى بتاخدى 20 ألف جنيه.