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«أزهرية الإسكندرية»: لا شكاوى من امتحان الفقة للثانوية

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أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في الاسكندرية، امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2020 / 2021، اليوم السبت، أول مادة بامتحانات الشهادة الثانوية وهى الفقه بجميع مذاهبه (مالكى وشافعى وأبوحنيفة)، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من المستجد.

وأجرى الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الازهرية، جول ميدانية رافقه خلالها قيادات المنطقة لمتابعة سير العملية الامتحانية في عدد من اللجان، شملت معهد فتيات سيدي بشر والسيوف، وأكد ان غرفة العمليات المركزية في المنطقة لم تتلقى أي شكاوى من امتحان الفقة، مشيرا إلى ان الاسئلة جاءت في متناول الطالب المتوسط ولم تخرج عن الكتاب الرسمى.

وأوضح «هاشم»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الاسكندرية تضم 10 لجان رئيسية باجمالى 100 لجنة فرعية تقريباً، مشيرا إلى أن الامتحانات تنتهى في الاسكندرية يوم 1 أغسطس المقبل.

وكان الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، ترأس اجتماعًا أمس برؤساء لجان الشهادة الثانوية؛ استعدادا لامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية تم خلاله التأكيد على التعليمات الخاصة بها، والحرص على أن تتم الامتحانات على أكمل وجه بالصورة التي تليق بمنطقة الإسكندرية.

وأكد «هاشم» خلال الاجتماع، على مهام رئيس اللجنة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتطهير والتعقيم المستمر للجان؛ حفاظًا على أمن وسلامةالجميع، ومنع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو أي من العاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، كما تم التأكيد على دور الموجه داخل اللجان، ودعمه لرئيس اللجنة، وتواجده أثناء فتح مظاريف الأسئلة، وتضافر كل الجهود، والحرص على خروج الامتحانات بالصورة التي تليق بمكانة منطقة الإسكندرية الأزهرية، وتوفير المناخ الصحي الذي يساهم في الوصول بالامتحانات لبر الأمان وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

"أزهرية الإسكندرية": لا شكاوى من امتحان الفقة للثانوية .. و100 لجنة تستقبل طلابها حتى 1 أغسطس (صور)
"أزهرية الإسكندرية": لا شكاوى من امتحان الفقة للثانوية .. و100 لجنة تستقبل طلابها حتى 1 أغسطس (صور)

المصرى اليوم

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