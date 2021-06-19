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هشام قطب: حصدنا لقب الكأس «بجدارة».. ولولا الاستعجال لقضينا على الأهلي بالثلاثة

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هشام قطب: حصدنا لقب الكأس «بجدارة».. ولولا الاستعجال لقضينا على الأهلي بالثلاثة هشام قطب: حصدنا لقب الكأس «بجدارة».. ولولا الاستعجال لقضينا على الأهلي بالثلاثة

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أعرب هشام قطب المدرب العام للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي ، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس .

وفاز الزمالك على الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في نهائي كأس مصر، باللقاء الذي أقيم بين الفريقين على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وأكد قطب في تصريحات خاصة للموقع الرسمي، أن فريقه قدم مباراة قوية خلال أشواط المباراة الخمسة وكان الأحق والأجدر بتحقيق الانتصار واعتلاء منصات التتويج.

وقال إن الفريق استطاع أن يحسم أول شوطين في اللقاء، واستعجال الفريق في حسم الشوط الثالث أدى إلى فقدان التركيز في بعض فتراته مما تسبب في خسارة الشوط.

وأشار إلى أنه لم يشعر بالقلق بعد تعادل الأهلي مع الزمالك في عدد الأشواط، مشيرا إلى أن العامل البدني لدى لاعبي الأهلي انخفض بشكل كبير، والزمالك نجح في استغلال ذلك واستطاع الفريق أن يحسم الشوط الخامس لصالح والتتويج باللقب.

وأشاد مدرب الزمالك بمستوى وأداء اللاعبين في اللقاء موجها لهم الشكر بعد الأداء الرجولي أمام الأهلي الذي يمتلك لاعبين محترفين على عكس الزمالك الذي يعتمد على أبنائه.

ويقود الزمالك المدير الفني محمد اللقاني، ويعاونه هشام قطب مدربا عاما، ووليد عبدالعال مدربا، وأحمد سعودي طبيبا، وهشام وهبة إخصائي العلاج الطبيعي، وأحمد شعلان مديرا إداريا.

المصرى اليوم

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