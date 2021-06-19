محافظ الشرقية يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية لتفوقهم الدراسي

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أجرى الدكتور ممدوح غراب ،محافظ الشرقية، اتصالا تليفونيا مع الثلاثة الأوائل بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021 لتهنئتهم بالنجاح، معربا عن اعتزازه بما بذلوه من جهد من أجل الحصول علي هذه المراكز المتقدمة، كما قدم التهنئة إلى الأوائل على مستوى المحافظة والذي جاء ترتيبهم علي النحو التالي:

- الطالبة سما صبري محمد زين العابدين بمدرسة فاقوس الاعدادية بنات التابعة لإدارة فاقوس التعليمية علي المركز الأول بمجموع 280 درجة.

- الطالب محمد أسامة سيد أحمد عبده بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

- الطالبة مي إبراهيم عبد الرحيم الصادق بمدرسة الفاروق الخاصة التابعة لإدارة أبوكبير التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

- الطالبة مريم هاني مصطفي جودة بمدرسة كرديدة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

- الطالبة روان وليد مغاوري بمدرسة أحمد جودة سعد الإعدادية بنات التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

- الطالبة رؤى عبد المنعم صبحي عطية بمدرسة طهرة حميد الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

- الطالبة آلاء محمود شعبان بمدرسة الشهيد إبراهيم أحمد المرسي بشبرا صورة التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

- الطالبة سلمي السيد أحمد أحمد بمدرسة الشهيد محمد إبراهيم الشيخ (دويدة للتعليم الأساسي) التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

- الطالبة سلمي عاطف محمد أحمد جاد بمدرسة كفر محمد حسين الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

- الطالبة منة رضا عبد الغفار محمد بمدرسة يحيي نصر محمد عطية الإعدادية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

- الطالبة حنان أسامة محمد العدروس بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية الخاصة التابعة لإدارة فاقوس التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

- الطالب أحمد صلاح السيد حسن بمدرسة سنتريس للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أبوكبير التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

أوائل الشهادة الإعدادية في الشرقية

أوائل الشهادة الإعدادية في الشرقية

دعا المحافظ أوائل الشهادة الإعدادية إلى مواصلة الاجتهاد والتفوق في كافة مراحلهم الدراسية المقبلة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم، باعتباره اللبنة الأساسية لبناء الأمة ووصول مصر إلى التنمية المستدامة المنشودة.

وكان محافظ الشرقية قد استقبل رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، لاعتماد نتيجة الدول الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021 حيث بلغت النسبة العامة للنجاح على مستوى المحافظة 81.85٪ بمختلف قطاعاتها.

يذكر أن إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات لهذا العام 115132 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين 93689 على مستوى مدارس المحافظة، فيما بلغت نسبة النجاح بالمكفوفين 80%، والصم والبكم 95.5%، والمهني 93,9%.