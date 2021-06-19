«الأمن الاقتصادي» يواصل حملاته الأمنية لضبط المخالفين

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واصل قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وقامت الإدارة بعدة حملات لضبط جميع المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، أسفرت جهودها عن ضبط 3317 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

فيما تم ضبط 12974 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، و387 قضية متنوعة لمخالفات قانون البيئة وحماية الثروة السمكية وحماية البيئة والمحميات الطبيعية وحماية نهر النيل والمجارى المائية.

وفي مجال مباحث الأموال العامة، تم ضبط 4 قضايا، و1329 قضية تموينية متنوعة «غش غذائى، ولحوم ومصنعاتها، ودقيق وأقماح»، كما تم ضبط 129 قضية في مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، و69 قضية مصنفات سمعية وسمعية بصرية ومطبوعات.