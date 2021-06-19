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البحرين تدين إطلاق الحوثي طائرة مفخخة تجاه خميس مشيط

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البحرين تدين إطلاق الحوثي طائرة مفخخة تجاه خميس مشيط البحرين تدين إطلاق الحوثي طائرة مفخخة تجاه خميس مشيط
المنامة تشيد بكفاءة ويقظة قوات دعم التحالف في اليمن

البحرين تدين إطلاق الحوثي طائرة مفخخة تجاه خميس مشيط

أدانت مملكة البحرين -بشدة- قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإطلاق طائرة دون طيار "مفخخة" تجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية ، في استهدافٍ متواصلٍ ومتعمّدٍ لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها اليوم، بكفاءة ويقظة قوات دعم التحالف في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

وأكدت وقوف مملكة البحرين في صفٍ واحدٍ إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يهدّد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وطالبت المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تشكل خطراً جسيماً على سلامة وأمن المدنيين الأبرياء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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