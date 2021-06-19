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"جوجل" تنوي إضافة تقنية جديدة للعثور على الهاتف

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"جوجل" تنوي إضافة تقنية جديدة للعثور على الهاتف "جوجل" تنوي إضافة تقنية جديدة للعثور على الهاتف
من المتوقع أن تطلق على تلك التقنية اسم "سبوت"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تنوي إضافة تقنية جديدة للعثور على الهاتف.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "جوجل" تسعى لتوسيع تقنيات العثور على الهاتف، لتشمل تقنية "البلوتوث"، ضمن خدمات "العثور على هاتفي" الموجودة عبر متجر جوجل الإلكتروني "جوجل بلاي".

ومن المتوقع أن تُطلق "جوجل" على تلك التقنية الجديدة اسم "سبوت"، التي يمكنها العثور على الهاتف المفقود باستخدام شبكات الهاتف عن طريق تقنية الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" وشبكة الهواتف المحمولة.

ورجحت تقارير أخرى أن تصنف "جوجل" تلك الخدمة باسم آخر ستطلق عليه "العثور على شبكتي" بدلاً من "العثور على هاتفي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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