ضبط 12300 مخالف لارتداء الكمامة و256 قضية تداول شيشة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم السبت، جهودها على مستوى الجمهورية، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمنة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 12300 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12240 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 60 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما حررت 1002 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 256 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1825 أرجيلة «شيشة».