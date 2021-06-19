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العراق يحسم الجدل بشأن الفطر الأسود والأخضر

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العراق يحسم الجدل بشأن الفطر الأسود والأخضر العراق يحسم الجدل بشأن الفطر الأسود والأخضر

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت، عدم وجود أي خطورة من الفطر الأسود أو الأخضر، فيما كشفت عن 4 أنواع من الفطريات التي تصيب الانسان.

وقال مدير الصحة العامة بالوزارة، رياض عبدالأمير، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «الفطريات لا تنتقل بين الانسان والآخر، ولا توجد خطورة بشأنها».

ويأتي حديث وزير الصحة، بعد أن سجلت محافظة النجف جنوبي العراق حالة وفاة جديدة بالفطر الأسود، لتنضم إلى محافظات أخرى شهدت وفيات بهذا المرض، وسط مخاوف من تفش أكبر له في ظل ضعف الإمكانيات الصحية.

وكانت صحة النجف قد أعلنت أن «عدوى الفطر الأسود مرض غير انتقالي (غير معد)، وأن الفئات المعرضة للإصابة به هم الذين يكثرون من استخدام أدوية الكورتيزون والستيرويد والمضادات الحيوية بصورة عامة، وذوي المناعة الضعيفة والمصابون بالأمراض المزمنة (...)».
وبين مدير الصحة العامة بالوزارة، رياض عبدالأمير، أن «الفطر الأسود لم ينتقل من الهند إلى العراق، وإنما عوامل ظهور هذا المرض نفسها موجودة في العراق، وهي الأتربة والتلوث من الأتربة، إضافة إلى المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة كمرضى السكري، وخاصة الذين أصيبوا بكورونا».

وأضاف أن «الفطر الأخضر من الممكن أن يحدث في أي بلد، وهو نفس الفطر الأسود»، مشيرا إلى أن «هذه الفطريات تسمى حسب الألوان التي تعطيها لون الإصابة، فهناك الأسود والأخضر والأصفر والأبيض وهي من نفس العائلة».

وأكد أن «هذه الفطريات تنتقل إلى الانسان عن طريق الأتربة والتعاون مع الأتربة في المزارع وتنشط في أثناء ضعف مناعة الانسان».

المصرى اليوم

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