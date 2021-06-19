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وفاة الفنان سيد مصطفى عن عُمر ناهز الـ65 عامًا

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وفاة الفنان سيد مصطفى عن عُمر ناهز الـ65 عامًا وفاة الفنان سيد مصطفى عن عُمر ناهز الـ65 عامًا

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كشف الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان سيد مصطفى، منذ قليل، دون إيضاح تفاصيل الوفاة، راحلًا عن عمر ناهز الـ65.

ونشر «مكرم» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة للفنان، وعلق قائلًا: «الدوام لله.. سيد مصطفى».

يذكر أن الفنان هو ممثل مصري، ولد في عام 1955، شارك منذ بدايته السينمائية في العديد من الأفلام والمسلسلات في أدوار صغيرة حتى صار من الوجوه المألوفة للمشاهدين، من هذه الأعمال الفنية مسلسل راجل وست ستات ومسلسل الباطنية ومسلسل محمود المصري.

المصرى اليوم

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