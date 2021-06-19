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« الإنس والنمس» ينافس على شباك تذاكر الأفلام قريباً

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« الإنس والنمس» ينافس على شباك تذاكر الأفلام قريباً « الإنس والنمس» ينافس على شباك تذاكر الأفلام قريباً

لاقتراحات اماكن الخروج

ينتظر أبطال فيلم الإنس والنمس للفنان محمد هنيدى، طرح العمل خلال الأسابيع المقبلة بصيف 2021.

وكانت قد طرحت الجهة المنتجة للفيلم الأفيشات الخاصة به وكذلك البرومو، الذي يوضح مواجهة محمد هنيدى للزومبى.

الفيلم يدور في إطار كوميديا الرعب، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

المصرى اليوم

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