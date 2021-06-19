يديعوت أحرونوت: سوريا تسعى للتواصل مع إسرائيل منذ عام ونصف.. ودمشق تنفي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الجمعة، أن ما اسمته "نظام الرئيس السوري" بشار الأسد "يسعى للتواصل مع إسرائيل"، منذ نصف عام أو أكثر، أي خلال عهد بنيامين نتنياهو الذي كان رئيسًا للوزراء آنذاك.

ونشرت الصحيفة بعض "الاثباتات والأمثلة" التي توضح سعي النظام السوري للتواصل مع إسرائيل، أهمها معهد أبحاث أمريكي نشر في وقت سابق مقالا لخبير سوري شرح من خلاله "عملية السلام والموقف السوري الثابت سعيًا للتوصل لحل سياسي"، بالإضافة إلى أخبار نشرتها المعارضة السورية تفيد بأن "قاعدة حميميم قد شهدت في شهر ديسمبر من العام الماضي لقاءً جمع بشار الأسد بالجنرال الإسرائيلي السابق غادي إيزنكوت من رئاسة هيئة الأركان، وبحضور عسكري واستخباراتي روسي، فيما نفت وزارة الخارجية السورية، "بشكل قاطع" هذا النبأ، مقابل نفي إسرائيلي أيضًا.