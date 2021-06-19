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انتقد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، النادي الأهلي، وذلك بسبب عدم تقبله الخسارة في أي بطولة يشارك بها في مختلف الألعاب.

وكان الزمالك فاز على الأهلي في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة بنتيجة 3 -2.

ونشر خالد الغندور، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فيديو من قناة «الأهلي» خلال الاستديو التحليلي الخاص بمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة، عن تأثير التحكيم في خسارة الفريق الأحمر لقب البطولة وعلق عليه قائلا :«ههههههههه حتي التحكيم في الطائرة..للأسف مافيش أي تقبل لفكرة الخسارة وده موجود في كل مباراة كرة قدم وطائرة وسلة».

خالد العندور

وأضاف :«اما تخسر تعمل خناقة والتحكيم السبب..واما تكسب يبقي كله تمام الزمالك يتقبل الخسارة..سبحان الله وكمان مافيش مراسم التتويج بعد اللقاء ونعم الروح الرياضية».