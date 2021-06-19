في زيارة مفاجئة.. وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية بزيارة مفاجئة الى مستشفى قطور المركزي رافقة الدكتور هشام شيحه مدير عام الطب العلاجي.

جاء ذلك خلال جولته على أقسام الطوارئ والفرز والأقسام الداخلية للوقوف على الخدمه المقدمه لمرضى الكورونا وتوافر الادويه والمستلزمات والواقيات وكذلك تواجد الطواقم الطبيه ، ومناقشة مشاكل المرضى ومدى رضاهم عن الخدمه المقدمه لهم.

ووجة بتجديد وتجهيز سكن الأطباء على أعلى مستوى يليق بالطاقم الطبى والبدء في تشغيل برنامج الزماله وتوفير المناخ المناسب للمتدربين ، وبذل مزيد من الجهد لرفع كفاءة المنظومة الصحية.

كما شدد على معالجة وتصحيح بعض الملاحظات أثناء المرور ، وعدم تواجد أى من المرافقين داخل حرم المستشفى حفاظا عليهم واتباع تعليمات لمنع إنتشار العدوى وإتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية المشددة لسلامة المواطنين .