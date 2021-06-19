أخبار عاجلة

الإفتاء: يجوز للمرأة وضع البرفان خارج المنزل بشرط -
وزير العدل الفلسطيني: لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات توصي بإحالة تقريرها إلى الجهات القضائية -
"مرور جدة": إغلاق طريق الملك عبدالعزيز فجر الجمعة القادمة -
بـ5  لغات مختلفة.. جمعية الدعوة بخميس مشيط تفعّل مبادرة "حُسن الوفادة" -
حسام حبيب يرد على نضال الأحمدية بفيديو جديد (التفاصيل) -
مالطا تمنع البريطانيين غير المطعمين ضد كورونا من دخول أراضيها -
رئيس مدينة مرسى مطروح: إنارة طريق كليوباترا وعجيبة والغرام لصالح المصطافين -
فخري عبدالنور: أنسي ساويرس «شخص عصامي.. وصعيدي بمعنى الكلمة» -
مخلفات أمام مقبرة محمد رفعت.. وحفيد الشيخ يبكي: «منظر لا يليق بالأمة الإسلامية» -
الكتاب مسموح والهواتف ممنوعة.. وزير التعليم يكشف آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

في زيارة مفاجئة.. وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي

Print
في زيارة مفاجئة.. وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي في زيارة مفاجئة.. وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية بزيارة مفاجئة الى مستشفى قطور المركزي رافقة الدكتور هشام شيحه مدير عام الطب العلاجي.

جاء ذلك خلال جولته على أقسام الطوارئ والفرز والأقسام الداخلية للوقوف على الخدمه المقدمه لمرضى الكورونا وتوافر الادويه والمستلزمات والواقيات وكذلك تواجد الطواقم الطبيه ، ومناقشة مشاكل المرضى ومدى رضاهم عن الخدمه المقدمه لهم.

ووجة بتجديد وتجهيز سكن الأطباء على أعلى مستوى يليق بالطاقم الطبى والبدء في تشغيل برنامج الزماله وتوفير المناخ المناسب للمتدربين ، وبذل مزيد من الجهد لرفع كفاءة المنظومة الصحية.

كما شدد على معالجة وتصحيح بعض الملاحظات أثناء المرور ، وعدم تواجد أى من المرافقين داخل حرم المستشفى حفاظا عليهم واتباع تعليمات لمنع إنتشار العدوى وإتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية المشددة لسلامة المواطنين .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الإفتاء: يجوز للمرأة وضع البرفان خارج المنزل بشرط

الإفتاء: يجوز للمرأة وضع البرفان خارج المنزل بشرط

وزير العدل الفلسطيني: لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات توصي بإحالة تقريرها إلى الجهات القضائية

وزير العدل الفلسطيني: لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات توصي بإحالة تقريرها إلى الجهات القضائية

حسام حبيب يرد على نضال الأحمدية بفيديو جديد (التفاصيل)

حسام حبيب يرد على نضال الأحمدية بفيديو جديد (التفاصيل)

مالطا تمنع البريطانيين غير المطعمين ضد كورونا من دخول أراضيها

مالطا تمنع البريطانيين غير المطعمين ضد كورونا من دخول أراضيها