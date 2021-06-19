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رئيس مدينة نخل يواصل تفقد مشروعات الخطة الاستثمارية

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رئيس مدينة نخل يواصل تفقد مشروعات الخطة الاستثمارية رئيس مدينة نخل يواصل تفقد مشروعات الخطة الاستثمارية

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واصل سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، تفقد عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية في مدينة نخل، وذلك بناء علي توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد رئيس مركز ومدينة نخل، على تفقد عمليات التجميل والتطوير بمختلف أحياء المدينة ، فضلًا عن رصف الطرق وأعمال الكهرباء وصيانة كشافات الكهرباء بشوارع المدينة.

وأضاف أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة نخل بوسط سيناء للعام المالي الجاري 2020- 2021، تبلغ 30 مليونًا و937 آلاف جنيه، لافتًا إلي أنه جرى توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية، بواقع 12 مليون جنيه لأعمال الكهرباء، و15 مليون جنيه للطرق، و3.2 مليون جنيه لتحسين البيئة، و702 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.

وأكد على أن نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة نخل بوسط سيناء، للعام المالي الجاري بلغت 92%.

المصرى اليوم

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