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انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بالأقصر وسط إجراءات احترازية مشددة

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انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بالأقصر وسط إجراءات احترازية مشددة انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بالأقصر وسط إجراءات احترازية مشددة

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قام الشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان مدير التعليم الابتدائي بمنطقة الأقصر الأزهرية بتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ م صباح اليوم السبت بمعهد فتيات الأقصر الثانوي وذلك تحت إشراف الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة .

ويؤدى 2600 طالب وطالبة الامتحانات موزعين في 18 لجنة على مستوى محافظة الأقصر للأقسام «العلمي- الأدبي- علوم إسلامية»وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالبا وطالبة، وقد تم مراعاة تخفيض أعداد الطلاب في اللجان، ضمانا لسلامتهم، ولتوفير البيئة الآمنة لهم لأداء الامتحانات مع تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة بقياس درجات الحرارة والتباعد الإجتماعي.

وقد أدي طلاب القسم العلمى امتحان مادة الفقه في أول يوم لانطلاق الامتحانات، وشدد «رضوان» على الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين وطالب فضيلته بأهمية توفير الهدوء لمساعدة الطلاب على التركيز .

المصرى اليوم

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