★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تحرش شخص بطفل في العاصمة السعودية، الرياض، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا.

لذا أعادت وزارة الداخلية السعودية، نشر الفيديو مموهًا على صفحتها الرسمية بموقع «سناب شات»، مؤكدة إلقاء القبض على الشخص.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأنه «إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لتحرش شخص بطفل وإيذائه بسلوكيات تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة- بفضل الله- من تحديد هويته والقبض عليه».

وتابع المتحدث الأمني السعودي أن الشخص المضبوط «مواطن في العقد الثاني من العمر، فيما تم اتخاذ التدابير والإجراءات النظامية لحماية الطفل، وجرى إيقاف المتهم واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته للنيابة العامة».