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"نادي السيدات أولاً" للقولف يُطلق أولى فعالياته بمدينة عبدالله الاقتصادية بجدة

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"نادي السيدات أولاً" للقولف يُطلق أولى فعالياته بمدينة عبدالله الاقتصادية بجدة "نادي السيدات أولاً" للقولف يُطلق أولى فعالياته بمدينة عبدالله الاقتصادية بجدة
الحدث الرياضي شهد إقبالاً كبيراً وتستمر أنشطته حتى الثالث من يوليو المقبل

أطلقت "قولف "، أمس بجدة، أولى فعاليات مبادرة "نادي السيدات أولاً"، حيث شهدت حضوراً واسعاً من حاملات عضوية النادي للالتحاق بأولى الحصص التدريبية التي تقدمها المبادرة الهادفة إلى منح النساء فرصة تعلم اللعبة وممارستها.

ويحتضن ملعب ونادي القولف "رويال غرينز" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، الفعاليات التي تستمر المرحلة الأولى منها حتى الـثالث من يوليو، وتستفيد خلالها العضوات من عددٍ من الحصص والتدريبات القادرة على منحهن فرصة تطوير قدراتهن.

وشهدت فعاليات اليوم تفاعلاً كبيراً بين العضوات والفريق التدريبي، إذ حرص المنظّمون على ضمان استفادة الحضور كافة من الحصص التدريبية بأفضل طريقة عبر تفعيل المنافسات وتجربة ممارسة اللعبة بطريقة احترافية.

وأكّدت ذلك سمية أحمد عضوة نادي السيدات، إذ تقول: "استمتعت بتجربة اليوم، وأتطلع لتعلم المزيد في الأيام المقبلة. توفير فرصة من هذا النوع بالتأكيد يحفزني لتبني هذه الرياضة وممارستها على المدى الطويل".

من جهتها، قالت هادية بسيوني: "أنا محبة للرياضة بشكلٍ عام وفي السنوات الأخيرة تسنت لي فرص متابعة بطولات القولف النسائية التي أُقيمت في السعودية، وهو ما دفعني إلى رغبة تجربة هذه الرياضة وممارستها.

وأضافت: لذلك أنا سعيدة جداً وحريصة على تحقيق أكبر فائدة من النادي لرغبتي في ممارسة القولف على مدار العام، وربما حتى احتراف اللعبة، في ظل توفر الطواقم التدريبية القادرة على تطوير المواهب".

وكانت برامج المبادرة قد بدأت في الرياض على ملعب ونادي الرياض للقولف في الـ 23 من أبريل واستمرت حتى الـ 29 من مايو، وشهدت استجابة واسعة لعضوات النادي اللاتي حرصن على المشاركة في الحصص التدريبية والفعاليات التي تضمنتها المرحلة الأولى.

وحرص المنظمون على ضمان الالتزام بكل الاجراءات الاحترازية المطبّقة من وزارة الصحة ووزارة الرياضة، حيث سيتم توزيع الراغبات في المشاركة في الفعالية الأولى على جداول تدريبية تضمن الالتزام بأعداد التجمعات الصحية وحفظ قواعد التباعد الاجتماعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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