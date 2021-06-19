منظمة التعاون الإسلامي تستنكر استمرار محاولة الحوثي استهداف المدنيين في المملكة

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العثيمين: ندين هذه الممارسات الإرهابية الحوثية ومَن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، عن استنكاره الشديد استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين في المملكة.

وأدان العثيمين، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية فجر اليوم، طائرة دون طيّار مفخخة باتجاه المدنيين في مدينة خميس مشيط، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول لهدفها.

وشدّد الأمين العام، على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومَن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، معـداً تلك الأفعال "جرائم حرب".

وأكّد العثيمين، دعم وتأييد منظمة التعاون الإسلامي جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها.