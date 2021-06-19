أخبار عاجلة

"مرور جدة": إغلاق طريق الملك عبدالعزيز فجر الجمعة القادمة -
بـ5  لغات مختلفة.. جمعية الدعوة بخميس مشيط تفعّل مبادرة "حُسن الوفادة" -
حسام حبيب يرد على نضال الأحمدية بفيديو جديد (التفاصيل) -
مالطا تمنع البريطانيين غير المطعمين ضد كورونا من دخول أراضيها -
رئيس مدينة مرسى مطروح: إنارة طريق كليوباترا وعجيبة والغرام لصالح المصطافين -
فخري عبدالنور: أنسي ساويرس «شخص عصامي.. وصعيدي بمعنى الكلمة» -
مخلفات أمام مقبرة محمد رفعت.. وحفيد الشيخ يبكي: «منظر لا يليق بالأمة الإسلامية» -
الكتاب مسموح والهواتف ممنوعة.. وزير التعليم يكشف آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة -
«الرقابة المالية»: وثيقة التأمين إلزامية عند استخراج جواز السفر -
الرئيس الأمريكي: هناك حاجة لمشروع قانون بشأن البنى التحتية للمنافسة مع الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العميري: 6 أبراج و70 مخيماً لإسكان ضيوف الرحمن بمِنى هذا العام

Print
العميري: 6 أبراج و70 مخيماً لإسكان ضيوف الرحمن بمِنى هذا العام العميري: 6 أبراج و70 مخيماً لإسكان ضيوف الرحمن بمِنى هذا العام
تطبيق إجراءات الفرز البصري والحراري خلال الوجود بالمشعر وأيام التروية والتشريق

العميري: 6 أبراج و70 مخيماً لإسكان ضيوف الرحمن بمِنى هذا العام

كشف عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني علي العميري؛ أن وزارة الحج والعمرة خصصت 6 أبراج و70 مخيماً لإسكان حجاج بيت الله الحرام في مشعر مِنى لحج هذا العام وفق الإجراءات الوقائية.

وقال "العميري" سيتم تخصيص مساحة 4.37 متر مربع للحاج الواحد في باقة الضيافة المميزة في أبراج مِنی، بخلاف مساحة الخدمات التي تمّت زيادتها على ما كان معتمداً لها في الأعوام الماضية؛ لافتاً إلى أنه سيتم تخصيص مساحة 4 أمتار مربعة للحاج الواحد في باقة الضيافة في مخيمات مِنی بخلاف مساحة الخدمات التي تمّت زيادتها على ما كان معتمداً لها في الأعوام الماضية، كما سيتم تخصيص مساحة 5.33 متر مربع للحاج الواحد في باقة الضيافة المميزة في مخيمات مشعر مِنی بخلاف مساحة الخدمات التي تمّت زيادتها على ما كان معتمداً لها في الأعوام الماضية.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص حرّاس أمن لتنظيم عملية دخول الحجاج وخروجهم في المخيمات والأبراج، وكذلك تطبيق إجراءات الفرز البصري والحراري أثناء وجودهم في مشعر مِنى يوم التروية وأيام التشريق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مرور جدة": إغلاق طريق الملك عبدالعزيز فجر الجمعة القادمة

"مرور جدة": إغلاق طريق الملك عبدالعزيز فجر الجمعة القادمة

بـ5  لغات مختلفة.. جمعية الدعوة بخميس مشيط تفعّل مبادرة "حُسن الوفادة"

بـ5  لغات مختلفة.. جمعية الدعوة بخميس مشيط تفعّل مبادرة "حُسن الوفادة"

منظمة حقوقية: ميليشيا "الحوثي" جندت نصف مليون طفل يمني بجبهات القتال

منظمة حقوقية: ميليشيا "الحوثي" جندت نصف مليون طفل يمني بجبهات القتال

"الأمن الصناعي" تعقد عددًا من البرامج في "السلامة الصناعية والحماية من الحريق"

"الأمن الصناعي" تعقد عددًا من البرامج في "السلامة الصناعية والحماية من الحريق"