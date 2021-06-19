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ترقية الدكتورة أفنان العييد إلى رتبة أستاذ بجامعة الأميرة نورة

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ترقية الدكتورة أفنان العييد إلى رتبة أستاذ بجامعة الأميرة نورة ترقية الدكتورة أفنان العييد إلى رتبة أستاذ بجامعة الأميرة نورة
من القامات العلمية المتميزة بالجامعة وشاركت في عديد من المؤتمرات

ترقية الدكتورة أفنان العييد إلى رتبة أستاذ بجامعة الأميرة نورة

وافق المجلس العلمي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، برئاسة الأستاذة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، رئيس الجامعة، بالإجماع على قرار ترقية الدكتورة أفنان بنت عبدالرحمن العييد لدرجة أستاذ بالجامعة.

والدكتورة أفنان العييد حاصلة على البكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة ويست أوف إنجلاند بالمملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في تكنولوجيا التعليم من جامعة بريستول، ودرجة الدكتوراه في التخصص نفسه من جامعة إكستر، وشغلت منصب وكيلة إدارة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وتعد د. أفنان من القامات العلمية المتميزة بالجامعة، حيث شاركت في عديد من المؤتمرات والندوات العلمية المحلية والدولية، إضافة إلى عدد من المشاريع والبرامج التربوية على مستوى الكلية والجامعة، ونُشر لها عديد من الأبحاث المهمة في المجلات العلمية المحكمة والمتعلقة بالتعلم الإلكتروني والتعلم المتنقل والواقع المعزّز والتصميم التعليمي.

و د. أفنان حاصلة على جائزة خليفة التربوية عن مشروع «الإعلام الجديد في دعم تعليم وتعلم طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن».

بدورها، عبّرت د. أفنان عن خالص شكرها وتقديرها لرئيس الجامعة أ.د. إيناس العيسى، وأعضاء المجلس العلمي، على ما حظيت به من دعمٍ وتشجيعٍ وتهنئةٍ صادقة من الجميع، متمنية لجامعة الأميرة نورة أن تظل منارةً للعلم ومنبراً شامخاً للتعليم في المملكة.

ودعت الله أن تكون هذه الترقية عوناً لها في عملها، تُسهم من خلالها في خدمة الجامعة وتقديم خدماتها التعليمية والبحثية المتميزة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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