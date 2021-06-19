انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية في الأقصر وسط إجراءات احترازية مشددة

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انطلقت امتحانات الدبلومات الفنية بمدارس الأقصر اليوم السبت، حيث يؤدى 12 ألف طالب وطالبة، بالتعليم الصناعى والتجارى والزراعى بجانب الثانوية الفندقية، الامتحان في 55 لجنة وسط تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع التشديد بمتابعة اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتطبيق القرارات.

وقامت اللجان المكلفة بتعقيم وتطهير جميع اللجان حرصا على سلامة الطلاب وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بجانب تقليل أعداد الطلاب بكل لجنة الى 14 طالبا تطبيقا للتباعد بين الطلاب وتم تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية ومنها قياس درجة الحرارة للطلاب ومنع التزاحم أثناء دخول اللجان بجانب توزيع المطهرات.

وأكد محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعلم، أنه تم التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه القائمين على إدارة أعمال الامتحانات في جميع الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة، لضمان سلامة واستقرار سير لجان الامتحانات، وتأمين تحركات السيارات المخصصة لنقل أوراق الأسئلة للطلاب خلال فترة الامتحانات.