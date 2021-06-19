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مهرجان الإسماعيليه للأفلام التسجيلية يعرض فيلم «تنين السماء» الليلة

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مهرجان الإسماعيليه للأفلام التسجيلية يعرض فيلم «تنين السماء» الليلة مهرجان الإسماعيليه للأفلام التسجيلية يعرض فيلم «تنين السماء» الليلة

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يقيم مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للافلام التسجيلية والروائية القصيرة في دورته ال 22 عرضا خاصا لفيلم «تنين السماء» إخراج توني ناجح وإبراهيم رؤوف اليوم السبت.

وفيلم «تنين السماء» موجه للطفل المصري، وهو أول فيلم يحكي عن حدث حقيقي في تاريخ القوات الجوية، وتدور احداثه حول حدث فارق في الماضي ويرتبط بالحاضر.

والفيلم هو جزء من سلسلة «دلتا 99» كجزء أول، ويأتي في اطار تكاتف مؤسسات المجتمع المدني والقوى الناعمة مع مؤسسات الدولة لمحاربة الفكر بالفكر ومخاطبة العقول الصغيرة وتغذيتها بمعلومات هادفها تعزز المعرفة والانتماء، وتمنع الاستقطاب والانحراف من خلال رسائل مباشرة وغير مباشرة والفيلم يأتي في اطار تشويقي وترفيهي يواكب العصر.

وقالت مي ياقوت مساعد مدير تحرير جريدة الجمهورية ومؤلفة الفيلم، أنه استغرق قرابة العامين والنصف منذ طرح الفكرة، وأنها وفرق العمل واصلوا الجهود لأنهائه وخروجه للنور في فعالية للطفل، خاصة وانه الحدث الأول من نوعه.

ووجهت ياقوت الشكر نيابة عن فريق العمل لادارة الشؤون المعنوية كونها دعمت الفكرة رغم انها جديدة كما يشكرون كل الرعاة من الوزارات والداعمين للفكرة.

المصرى اليوم

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