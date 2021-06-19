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إصابة ٤ أشخاص من أسرة واحدة في اصطدام سيارة بعمود إنارة بقنا

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إصابة ٤ أشخاص من أسرة واحدة في اصطدام سيارة بعمود إنارة بقنا إصابة ٤ أشخاص من أسرة واحدة في اصطدام سيارة بعمود إنارة بقنا

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أصيب ٤ أشخاص من أسرة واحدة بكسور وجروح السبت إثر اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة بطريق قنا- سفاجا امام مدخل مدينة قنا الجديدة.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا إخطارا بإصابة ٤ أشخاص في اصطدام سيارة ملاكي تحمل رقم 8348 ص ج د، بعمود إنارة أمام مدينة قنا الجديدة واسفر الحادث عن إصابة كلا من مريان نصر الله 25 عاما، جاستن روماني 25 عاما، وشقيقتها جانسي 4 أعوام، وانجليزيه حنين يوسف 60 عاما وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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