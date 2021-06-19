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عشان مايضحكش عليك.. نقيب الفلاحين يكشف 10 شروط قبل شراء خروف العيد

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عشان مايضحكش عليك.. نقيب الفلاحين يكشف 10 شروط قبل شراء خروف العيد عشان مايضحكش عليك.. نقيب الفلاحين يكشف 10 شروط قبل شراء خروف العيد

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قال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إنه مع اقتراب عيد الأضحي المبارك يقبل المواطنون على شراء خروف العيد «الأضحية» لتنفيذ سنة الله، والتي أمرنا أن تكون الأضحية سليمة، ولذلك لا بد أن يتأكد كل شخص مقبل على شراء الأضحية من أنها سليمة وليس بها أي عيوب، لافتا إلى أن هناك 10 شروط يجب مراعاتها أو الحذر منها أثناء شراء الأضحية .

وأكد نقيب عام الفلاحين أن من أهم شروط الأضحية المثالية للذبح هو التأكد من عمر الذبيحة، على ألا يكون عمر الخراف أكثر من عام لاثنين فقط في الذكور والإناث من عمر ٧ إلى ٨ سنوات، مشيرا إلى أن صحة الخروف يعتبر معيارا رئيسيا للإختيار، ولا يجوز ذبح عجول البقر والجاموس الذكور قبل بلوغها العامين وألا يقل وزنها عن ٤٠٠ كيلوجرام، حيث أنه يمكن تحديد عمر الذبيحة من خلال فحص القواطع الأربعة ومنها الأسنان اللبنية من الفك الأسفل فالخروف صغير السن الذي لم يتجاوز سنة تكون جميع قواطعه بيضاء متماثلة فإذا بلغ عاما واحدا يكون قد استبدل زوجا واحدا من الأسنان اللبنية بالأسنان الطويلة الدائمة الموجودة في منتصف الفم.

وأضاف نقيب الفلاحين، في تصريحات له، اليوم، أن من أهم الشروط، بأن يكون فم ولسان الأضحية خاليا من الإلتهابات، والصواف أو الشعر ناعم الملمس نظيف ومتكامل وقوي، إضافة إلى أن يكون الجلد خاليا من الجروح والبقع أو التشققات مع عدم وجود أي تقرحات، وأن يكون نشيط الحركة ذا همة مرتفعة وغير كسول، وألا يكون ممتلئا بشكل غير طبيعي، كما يجب أن تكون مقدمة الصدر ممتلئة باللحوم فلا تكون العظام في هذه المنطقة ويمكن ملاحظتها من خلال لمسها باليد.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون قرون الخروف المقرن سليمة وليست مكسورة وأذنه غير مقطوعة وليس به أي إفرازات من أنفه، وأن يكون خاليا من الأمراض الجلدية والبثور، ولا توجد به فضلات عالقة نتيجة إسهال أو مشاكل صحية، وأن يكون الخروف نشيطا غير كسول، وأما الماشية فيستحسن أن يزن العجل نحو 350 كجم على الأقل.

ونصح عبدالستار، بالشراء من الأماكن المعدة لبيع الخراف مثل شوادر الجمعيات الاستهلاكية أو مراكز البيع التابعة لوزارة الزراعة أو الشوادر المخصصة للقطاع الخاص أو المحليات أو جزارك الخاص، ولا تشتري خروف العيد من الباعة المتجولين، ويعرف حجم اللحوم بالخروف عن طريق وضع كف اليد ومحاولة الامساك بعظام الظهر (المنطقة القطنية) ومعرفة مدى امتلائها باللحم بالنسبة للعظم وكذلك فحص الفخذ وتقدير حجم اللحم، وارفع لية الخروف لمعرفة حجمها ( يفضل الحجم الصغير أو المتوسط بالنسبة لحجم الخروف) وملاحظة فتحة الشرج والقوائم الخلفية وخلوهما من آثار الإسهال.

المصرى اليوم