«دقوا الشماسى على البلاج».. «المصري اليوم» داخل ورش تصنيع الشماسي والبرجولات بالإسكندرية (صور)

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>>| خيزران وخشب وقماش دك وبياد.. والأسعار تتراوح تبدأ من 250 إلى 800 جنيه والبرجولات حتى 2500 جنيه

>>| «أبورفاعى»: نتوارث المهنة أباً عن جد وأدخلنا تطوير كبير على الصنعة.. و«محمود»: أتمنى عودة الشمسية الخيزران للأسر

عندما تفكر في قضاء موسم اصطياف أو الذهاب إلى البحر يأتى في المقام الاول بذهنك شواطئ عروس البحر الابيض المتوسط، حيث الشواطئ المجانية والسياحية وشواطئ «الخدمة لمن يطلبها»، لتتزين تلك الشواطئ وشاليهات القرى السياحية والفنادق الكبرى المطلة على الكورنيش بالشماسى والبرجولات، بمختلف أنواعها واحجامها واشكالها.

مع قدوم موسم الصيف والمصطافين، كان لـ«المصرى اليوم»، جولة ميدانية رصدت مراحل تصنيع واسعار واحجام الشماسي والبرجولات في سوق الجمعة أشهر وأكبر سوق لتصنيع الشماسى والبرجولات على مستوى الاسكندرية، حيث تختلف الاحجام والاسعار التي تتراوح من 250 جنيه وحتى 800 جنيه للشمسية الواحدة ويصل سعر البرجولا إلى 2500 جنيه وذلك حسب طلب الزبون.

مع هواء البحر ونسيم الامواج، يتبادر إلى الذهن أغنية العندليب عبدالحليم حافظ الشهيرة، «دقو الشماسي» وكلماتها دقوا الشماسى على البلاج دقوا الشماسي.. دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي من الضحى لحد التماسي.. دقوا دقوا دقوا الشماسي دقوا دقوا دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي ع البلاج دقوا الشماسي .

هانى ابو رفاعى، صاحب ورش لتصنيع الشماسى والبرجولات في سوق الجمعة، قال لـ«المصرى اليوم»، أنه يعتبر من اقدم تجار تصنيع الشماسي والتى توارث المهنة أبا عن جد مشيرا إلى أنه جرى العمل على تطوير وتحديث صناعة الشماسي والبرجولات حيث كانت في البداية يتم تصنيعها من أعواد الخيزران مقاس 90 سنتيمتر أما اليوم يصل مقاسها لـ5و6 أمتار،وكانت الشمسية مقصور استعمالها على الشواطئ فقط، انما اليوم يتم استعمالها في الكافيهات وحمامات السياحة في القرى السياحية والشاليهات والمحلات والفنادق المطلة على البحر مباشرة.

وأوضح، تحولت الصنعة من الشغل اليدوى «هاند ميد»، على مر الأزمنة إلى ادخال عوامل أخرى ومعدات مثل المقصات الكهربائية وماكينات الأوفر الحديثة وأصبحت الشمسية والبرجولة تضم أشكال رائعة وعصرية إلى جانب توافر الألوان ما يساهم بشكل كبير في الإقبال على الشراء.

وعن مراحل التصنيع، قال أن الشمسية يستغرق تصنيع الشاسية نصف ساعة نظرا لاستخدام المعدات الحديثة بدلاً من الشغل اليدوى، مشيرا إلى أن أسعار الشمسية تتراوح من 250 إلى 700 و800 جنيه، حسب حجمها وخاماتها وتخانات الخيزران والخشب ويتم تسعيرها حسب المواصفات ونوعية القماش حيث يتراوح سعر المتر المستورد من 55 إلى 120 جنيه، حسب طلب الزبون حيث يتم تصنيع شماسى وبرجولات على حسب رغبة وقدرة الزبون إذا كان يريد منتج ممتاز أو «على قد حاله» وكل منهما له سعر.

وعن تأثير فيروس كورونا وغلق الشواطئ والكافيهات على حركة البيع والشراء، أكد هانى أن الأزمة بلا شك أثرت بشكل كبير على صناع الشماسي والبرجولات خاصة وأن غلق الشواطئ والكافيهات والقرى السياحية والتى تعتبر الزبون الوحيد لهم.

وأضاف:«المهنة تتطور يوما بعد يوم في الاشكال والالوان والخامات والمقاسات، وعدد الصناع تضاعف بشكل كبير خاصة وان البداية بـ5 أو 6 تجار فقط واليوم تعدى 60 تاجر شماسى وبرجولات».

أما محمود خليل احمد، صاحب محلات وورش تصنيع شماسى في سوق الجمعة فقال، إنه يعمل بالمهنة وعمره 8 سنوات ورثتها عن ابيه، مشيرا إلى أنه يتم إدخال لمسات عصرية على المهنة سواء في الخيزران والخشب.

وتحدث «محمود»، عن مراحل تصنيع الشمسية قائلاً: أن أول مرحلة تبدأ بتقطيع الخرزان ثم تصفيح الحديد وتقفيل الأعمدة بالسوست ثم تكسيتها في المرحلة النهاية، ولدينا شغل خشب في خشب ومنها مقاسات تبدأ من متر وحتى متر ونصف، أما البرجولات مقاساتها 3 و4 أمتار وخشب وحديد.

وأعرب عن أمنيته بعودة الشمسية الخيزران كما في السابق وإقبال المواطنين على شرائها لاستعمالها في البحر أو الجلوس في البلكونات، مشيرا إلى أن أنواع القماش المستخدم كثيرة فهناك قماش مصرى وقماش «دك» ابيض وقماش «بياد»، وتتراوح اسعار البرجولات من 350 وحتى 2500 جنيه حسب الخشب ونوعية القماش.

ورش تصنيع الشماسى والبرجولات فى الاسكندرية استعدادا لموصم الصيف

ورش تصنيع الشماسى والبرجولات فى الاسكندرية استعدادا لموصم الصيف

ورش تصنيع الشماسى والبرجولات فى الاسكندرية استعدادا لموصم الصيف

ورش تصنيع الشماسى والبرجولات فى الاسكندرية استعدادا لموصم الصيف

ورش تصنيع الشماسى والبرجولات فى الاسكندرية استعدادا لموصم الصيف

ورش تصنيع الشماسى والبرجولات فى الاسكندرية استعدادا لموصم الصيف

ورش تصنيع الشماسى والبرجولات فى الاسكندرية استعدادا لموصم الصيف

ورش تصنيع الشماسى والبرجولات فى الاسكندرية استعدادا لموصم الصيف

ورش تصنيع الشماسى والبرجولات فى الاسكندرية استعدادا لموصم الصيف

ورش تصنيع الشماسى والبرجولات فى الاسكندرية استعدادا لموصم الصيف

ورش تصنيع الشماسى والبرجولات فى الاسكندرية استعدادا لموصم الصيف

ورش تصنيع الشماسى والبرجولات فى الاسكندرية استعدادا لموصم الصيف

ورش تصنيع الشماسى والبرجولات فى الاسكندرية استعدادا لموصم الصيف