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بعد أسبوع حافل بالغبار.. "المسند": هدوء نسبي لـ"البوارح" حتى الأربعاء

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بعد أسبوع حافل بالغبار.. "المسند": هدوء نسبي لـ"البوارح" حتى الأربعاء بعد أسبوع حافل بالغبار.. "المسند": هدوء نسبي لـ"البوارح" حتى الأربعاء
توقّع سحباً قد تكون ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف

بعد أسبوع حافل بالغبار..

توقّع أستاذ المناخ سابقاً بجامعة القصيم ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، أ.د. عبدالله المسند، أن تهدأ رياح البوارح الرياح الشمالية الجافة المثيرة للغبار نسبياً بعد أسبوع حافل بالغبار حتى يوم الأربعاء المقبل.

ولفت المسند، إلى أنه من المتوقع أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان وعسير والباحة والطائف.

وأرفق في تغريدات على حسابه بتويتر، بياناً بدرجات الحرارة الصغرى المسجّلة، فجر اليوم، لـ 28 محطة في السعودية، حيث ما زالت القريات وطريف تسجلان درجة حرارة صغرى (الفجر) أقل من أبها، تلتها قائمة بدرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.

وعلى مستوى العالم نشر المسند، قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، لافتاً إلى أن المكسيك والجزائر وجنوب الولايات المتحدة وباكستان دخلت في القائمة مع دول حوض الخليج العربي، والتي عادة تسود القائمة طوال فصل الصيف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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