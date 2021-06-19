محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.85%

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اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 /2021 ، بنسبة نجاح بلغت 81.85%. حيث تقدم لآداء الامتحان 115132 طالب وطالبة حضر منهم 114466.

كما إعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 93.9 % ،حيث تقدم لآداء الامتحان 2826 طالب وطالبة حضر منهم 2562.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لإمتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 95.5 %، حيث تقدم لآداء الامتحان 66 طالب وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 80 % ،حيث تقدم لآداء الإمتحان 10 طلاب.

هنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام، وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي ، مشيداً بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية ،وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب ، مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب .