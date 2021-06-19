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استئناف حركة القطارات بعد توقفها 30 دقيقة بسبب حريق في قنا

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استئناف حركة القطارات بعد توقفها 30 دقيقة بسبب حريق في قنا استئناف حركة القطارات بعد توقفها 30 دقيقة بسبب حريق في قنا

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استؤنفت حركة القطارات على خط قنا- القاهرة بعد توقف دام ٣٠ دقيقة بسبب حريق نشب في بعض الحشائش والحلفا بجوار شريط السكة الحديد لمنطقة الهجان التابعة لمركز قنا فيما تمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد الحريق.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا إخطارا بنشوب حريق بحوار شريط السكة الحديد بمركز قنا.

انتقلت قوات الدفاع المدني والحريق بقنا لمكان الواقعة بإشراف العقيد هانى الأتربى مدير الدفاع المدني والحريق بقنا.

وتبين نشوب حريق في كمية من حشائش الحلف والهيش بمنطقة الهجان التابعة لمركز قنا بطول خمسين متر في عرض اتنين متر بطول شريط السكه الحديد مما تسبب في توقف القطار رقم١٨٧القادم من اسوان تجاه القاهره لمدة نصف ساعه وكذا القطار ١٠١٥ نفس المدة وتمت السيطره التامه على الحريق واستنئاف حركة القطارات وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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المصرى اليوم

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