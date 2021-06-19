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شهد سعر الذهب في مصر، صباح اليوم السبت، 19 يونيو ، استقرارا عند الأسعار المنخفضة التى حققها الذهب فى ختام تعاملات الجمعة محققا أقل سعر له منذ شهور وذلك بسبب تأثره بالأسعار العالمية والتى شهدت انهيارا كبيرا خلال الإسبوع .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم السبت، 874 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 765 جنيها، والعيار 18 قيراطًا، 656 جنيها، والجنيه الذهب، بسعر 6125 جنيها.

وشهد سعر الذهب عالميا خسائر قوية خلال الاسبوع المنتهى مساء الجمعة قبل اغلاق البورصات للأجازة الاسبوعية يومى السبت والأحد، وسجل الذهب انخفاضا بقيمة 5.40% على أساس اسبوعى وهبط إلى أدنى مستوى له منذ فترة طويلة وذلك بعد اعلان بنك الاحتياطى الفيدرالى توقعه رفع الفائدة عام 2023 مما دفع فى اتجاه رفع الدولار وتراجع الاقبال على الذهب.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، في بداية التعاملات اليوم السبت 19 يونيو ، 776.61 جنيه، وكان فى الصباح الجمعة، 788.07 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,764.31 $، وكانت فى صباح الجمعة، 1,788.37 $.

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب صباح اليوم السبت، 19 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر بدون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 874 إلى 877 عيار 22 801 إلى 804 عيار 21 765 إلى 767 عيار 18 656 إلى 657 عيار 14 510 إلى 511 عيار 12 437 إلى 438 الاونصة 27,190 إلى 27,261 الجنيه الذهب 6,120 إلى 6,136 الكيلو 874,286 إلى 876,571

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، صباح اليوم السبت 19 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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