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كورونا.. تسجّل 589 إصابة جديدة و482 حالة إضافية بكوريا الجنوبية

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كورونا.. مصر تسجّل 589 إصابة جديدة و482 حالة إضافية بكوريا الجنوبية كورونا.. تسجّل 589 إصابة جديدة و482 حالة إضافية بكوريا الجنوبية
خلال الـ 24 ساعة الماضية

كورونا.. مصر تسجّل 589 إصابة جديدة و482 حالة إضافية بكوريا الجنوبية

سجّلت 589 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 31 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن إجمالي العدد الذي تمّ تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 276190، من ضمنهم 204701 حالة تمّ شفاؤها، و15791 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن كوريا الجنوبية سجّلت 482 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 150720 إصابة.

ومن بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 456 إصابة محلية و26 إصابة وافدة من الخارج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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