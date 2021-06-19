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برنامج الأغذية العالمي: 41 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة حول العالم

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برنامج الأغذية العالمي: 41 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة حول العالم برنامج الأغذية العالمي: 41 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة حول العالم
حتى نهاية يونيو الحالي

برنامج الأغذية العالمي: 41 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة حول العالم

في تقرير له بجنيف، توقّع برنامج الأغذية العالمي أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يتأرجحون على حافة المجاعة من 34 مليونًا في بداية العام إلى 41 مليونًا حتى نهاية يونيو الحالي.

وطبقًا للتقرير: حذر برنامج الأغذية العالمي من أنه بدون مساعدة غذائية فورية فقد يواجه هؤلاء الجوع الحقيقي.

"الأغذية العالمي" حذر البرنامج من أن المجاعة بسبب الصراعات والتغيرات المناخية والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا يمكن أن تصبح حقيقة واقعة بالنسبة لملايين الأشخاص.

تقديرات البرنامج تشير إلى أن أكثر من 270 مليون شخص اليوم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أو أنهم معرضون لمخاطر عالية في عام 2021.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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